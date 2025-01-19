Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Mức lương thỏa thuận;

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc;

- Các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định;

- Xét nâng lương hàng năm;

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện giao dịch, theo dõi thu chi tại cửa hàng
- Thực hiện và đánh giá các phép đo thính học;
- Tư vấn và hiệu chỉnh máy trợ thính cho khách hàng;
- Chủ động phối hợp với đồng nghiệp tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
- Quản lý hồ sơ khách hàng và các giấy tờ có liên quan;
- Báo cáo hành chính, quản lý kho, thiết bị, sản phẩm và tài sản mình phụ trách;
- Thực hiện các công việc hỗ trợ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: Từ 22 – 40 tuổi;
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với các ngành kinh tế, y dược, công nghệ, quản trị kinh doanh
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
- Yêu thích kinh doanh
- Có kỹ năng tư vấn, thuyết trình, giao tiếp tự tin và thuyết phục
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp
- Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng ở các ngành: Dược phẩm, thiết bị y tế, bảo hiểm, dịch vụ sức khỏe.

Tại CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 384 (số mới 1056) Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

