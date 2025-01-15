Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Công ty chúng tôi cần tuyển 6 bạn Nhân viên tư vấn, kinh doanh dịch vụ Marketing cho doanh nghiệp làm việc tại trụ sở. Thời gian nhận việc trước tết và sau tết

Mô tả công việc:

- Giao tiếp, trao đổi với khách hàng để tư vấn giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp về marketing online.

- Chăm sóc khách hàng cũ và mới của công ty.

- Công việc sẽ được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ để vừa học vừa làm.

- Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp. - Có chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu cho nhân viên mới.

- Làm việc giờ hành chính tại văn phòng: T2 - Sáng T7 (8h - 12h ; 13h - 17h). Chiều T7 và CN được nghỉ.

- Địa chỉ : Tòa nhà SaigonTel - Trong CVPM Quang Trung Quận 12

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kỷ luật

- Luôn có thể chủ động trong công việc

- Có khả năng giao tiếp

- Học hỏi nhanh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Hoa hồng cao + Thưởng nóng + Thưởng quý + Thưởng năm : 8,5 - 18 Triệu tùy theo năng lực của bạn, sẽ trao đổi kỹ khi PV

- Đi du lịch 2 lần / năm

- Môi trường làm việc năng động

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin