Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Công ty chúng tôi cần tuyển 6 bạn Nhân viên tư vấn, kinh doanh dịch vụ Marketing cho doanh nghiệp làm việc tại trụ sở. Thời gian nhận việc trước tết và sau tết
Mô tả công việc:
- Giao tiếp, trao đổi với khách hàng để tư vấn giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp về marketing online.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới của công ty.
- Công việc sẽ được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ để vừa học vừa làm.
- Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp. - Có chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu cho nhân viên mới.
- Làm việc giờ hành chính tại văn phòng: T2 - Sáng T7 (8h - 12h ; 13h - 17h). Chiều T7 và CN được nghỉ.
- Địa chỉ : Tòa nhà SaigonTel - Trong CVPM Quang Trung Quận 12
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỷ luật
- Luôn có thể chủ động trong công việc
- Có khả năng giao tiếp
- Học hỏi nhanh là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
- Đi du lịch 2 lần / năm
- Môi trường làm việc năng động
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
