Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 18 Đào Tấn, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật cho khách hàng được phân công.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến thuế.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng thời hạn.

Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế cho khách hàng.

Theo dõi các thay đổi về chính sách thuế và cập nhật kiến thức liên tục.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (Ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo chính xác, nhanh chóng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (cạnh tranh và xứng đáng với năng lực)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin