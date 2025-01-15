Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BHXH - BHYT - BHTN... theo luật quy định - Lộ trình thăng tiến - Công việc lâu dài, ổn định - lương từ 8 - 10 triệu tùy vào năng lực, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Mặt hàng: Thời Trang Nam- Nữ ứng dụng, vải, phụ kiện

- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, hướng dẫn khách chọn lựa sản phẩm, tham quan mua sắm.

- Chăm sóc, giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.

- Trưng bày và sắp xếp hàng hóa, không gian làm việc.

- Hướng dẫn tính tiền, thanh toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Xoay ca linh động: 8h30-15h, 14h30-21h00

- Nữ, Tuổi từ 22 - 40

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương ngành thời trang, mỹ phẩm là ưu thế; chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

- Nhanh nhẹn, chịu khó.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

