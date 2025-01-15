Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- BHXH
- BHYT
- BHTN... theo luật quy định
- Lộ trình thăng tiến
- Công việc lâu dài, ổn định
- lương từ 8
- 10 triệu tùy vào năng lực, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Mặt hàng: Thời Trang Nam- Nữ ứng dụng, vải, phụ kiện
- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, hướng dẫn khách chọn lựa sản phẩm, tham quan mua sắm.
- Chăm sóc, giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
- Trưng bày và sắp xếp hàng hóa, không gian làm việc.
- Hướng dẫn tính tiền, thanh toán.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Xoay ca linh động: 8h30-15h, 14h30-21h00
- Nữ, Tuổi từ 22 - 40
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương ngành thời trang, mỹ phẩm là ưu thế; chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
- Nhanh nhẹn, chịu khó.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Nữ, Tuổi từ 22 - 40
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương ngành thời trang, mỹ phẩm là ưu thế; chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
- Nhanh nhẹn, chịu khó.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI