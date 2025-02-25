Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lạng Sơn: Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận hợp đồng từ trưởng nhóm, tiến hành viếng thăm địa chỉ nhà và làm việc trực tiếp với khách hàng
Thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trễ hạn tại công ty
Thu tiền từ khách hàng đúng hẹn và nộp tiền về công ty
Xác minh tình trạng khách hàng, tài sản liên quan
Ghi nhận và gửi báo cáo việc viếng thăm khách hàng về cho trưởng nhóm
Bảo mật thông tin bằng cách giữ tất cả các thông tin liên quan đến công việc và khách hàng một cách cẩn thận
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên (còn giữ bằng gốc)
Tính cách chững chạc, hành vi tác phong lịch sự.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó và trung thực.
Kiên trì, thuyết phục khách hàng thanh toán nợ.
Am hiểu địa bàn. Có phương tiện đi lại và chấp nhận di chuyển trên địa bàn được phân công.
Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên
Thưởng lương tháng 13
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, thăng tiến theo năng lực.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương
Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện
Khám sức khỏe định kỳ thường niên
Du lịch
Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
