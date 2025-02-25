Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận hợp đồng từ trưởng nhóm, tiến hành viếng thăm địa chỉ nhà và làm việc trực tiếp với khách hàng

Thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trễ hạn tại công ty

Thu tiền từ khách hàng đúng hẹn và nộp tiền về công ty

Xác minh tình trạng khách hàng, tài sản liên quan

Ghi nhận và gửi báo cáo việc viếng thăm khách hàng về cho trưởng nhóm

Bảo mật thông tin bằng cách giữ tất cả các thông tin liên quan đến công việc và khách hàng một cách cẩn thận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên (còn giữ bằng gốc)

Tính cách chững chạc, hành vi tác phong lịch sự.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó và trung thực.

Kiên trì, thuyết phục khách hàng thanh toán nợ.

Am hiểu địa bàn. Có phương tiện đi lại và chấp nhận di chuyển trên địa bàn được phân công.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên

Thưởng lương tháng 13

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, thăng tiến theo năng lực.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương

Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện

Khám sức khỏe định kỳ thường niên

Du lịch

Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin