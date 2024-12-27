Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn
Tiếp nhận hồ sơ chuyển tiền ngoài nước từ các Đơn vị trong toàn hệ thống chuyển đến, kiểm tra, nhập giao dịch, hạch toán, chuyển qua hệ thống Swift
Nhập các lệnh thanh toán đến ngoài nước, đảm bảo tính chính xác, hạch toán kịp thời cho khách hàng, chấp hành nghiêm chỉnh về quản lý ngoại hối
Thực hiện đẩy điện trao đối RMA với các NH đại lý theo nhu cầu của các Đơn vị.
Thực hiện thủ tục mở tài khoản tại TCTD ngoài nước theo theo phê duyệt của TGĐ
Thực hiện hạch toán kế toán, kiểm tra đối chiếu, tra soát và trả lời tra soát kịp thời, tránh truờng hợp xử lý trễ, nhầm lẫn trong hạch toán thanh toán
Kiểm tra theo dõi hàng ngày, hàng tháng tài khoản HDBank mở tại các TCTD nước ngoài, kiểm tra số dư, đối chiếu, đảm bảo số dư khớp đúng.
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ liên quan đến hoạt động Thanh toán quốc tế theo phân công.
Nhận, kiểm tra và chuyển trình phê duyệt các bức điện, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền, L/C, nhờ thu theo phân công.
Liên lạc, trao đổi thông tin với các ngân hàng đại lý nước ngoài.
Theo dõi những vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ, tình hình giao dịch và thanh toán với các ngân hàng nước ngoài báo cáo kịp thời khi có vướng mắc phát sinh.
Lập báo cáo ngày/ tuần/ tháng phục vụ công tác giao dịch.
In, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ; bảo quản hồ sơ, báo cáo thống kê và báo cáo cập nhật theo quy định.
2. Tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan
Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của đơn vị.
Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kế toán, Thanh toán quốc tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Kiến thức căn bản về các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, hệ thống Swift.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Lương thưởng tương xứng năng lực làm việc
Có cơ hội phát triển bản thân
Đánh giá và xét thưởng tương xứng với năng lực.
Được làm việc tại Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 5 năm liên tiếp.
Phúc lợi tuyệt vời sẽ thúc đẩy động lực làm việc, tạo năng lượng tích cực cho bạn và gia đình suốt quá trình làm việc tại đây.
Teambuilding hàng năm
Lương tháng 13, thưởng Lễ và Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

