Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Năm Sao Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Visa Center, Tòa nhà Jasmine 1, Hado Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, P.12, Q.10, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tư vấn lộ trình học phù hợp cho khách hàng.

• Tư vấn thông tin ngành học từ trường, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại nước du học.

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch.

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học.

• Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét Visa du học - du lịch các nước.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành ngôn ngữ Anh Hoặc các chuyên ngành khác, có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên.

• Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn visa

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực giáo dục, khóa học Tiếng Anh hoặc đã từng dạy học, làm việc tại các trung tâm Anh ngữ.

• Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chu đáo trong công việc, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Được tham gia các chương trình hội thảo du học do công ty và đối tác tổ chức.

