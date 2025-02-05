Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Năm Sao Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Năm Sao Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: Visa Center, Tòa nhà Jasmine 1, Hado Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, P.12, Q.10, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Tư vấn lộ trình học phù hợp cho khách hàng.
• Tư vấn thông tin ngành học từ trường, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại nước du học.
• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch.
• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học.
• Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét Visa du học - du lịch các nước.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn visa
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực giáo dục, khóa học Tiếng Anh hoặc đã từng dạy học, làm việc tại các trung tâm Anh ngữ.
• Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chu đáo trong công việc, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Được tham gia các chương trình hội thảo du học do công ty và đối tác tổ chức.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Năm Sao Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Năm Sao Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
