Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18/38A Quách Văn Tuấn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng.

- Telesale, gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Tư vấn phụ huynh mới tham khảo thông tin.

- Follow phụ huynh đã đến tham khảo thông tin và báo cáo tình hình học sinh tiềm năng cho Trưởng bộ phận tuyển sinh (TBP) và Hiệu trưởng

- Tiếp nhận phản hồi của phụ huynh.

- Tính học phí, thu học phí đầy đủ

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn

Đam mê công việc, mong muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh trường mầm non.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Được ưu đãi học phí nếu gửi con tại trường

Chế độ bảo hiểm và thưởng đầy đủ theo chế độ nhà nước quy định

Có hỗ trợ đi lại với những nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin