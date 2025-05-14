Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18/38A Quách Văn Tuấn, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng.
- Telesale, gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng.
- Tư vấn phụ huynh mới tham khảo thông tin.
- Follow phụ huynh đã đến tham khảo thông tin và báo cáo tình hình học sinh tiềm năng cho Trưởng bộ phận tuyển sinh (TBP) và Hiệu trưởng
- Tiếp nhận phản hồi của phụ huynh.
- Tính học phí, thu học phí đầy đủ
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
Đam mê công việc, mong muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh trường mầm non.
Đam mê công việc, mong muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh trường mầm non.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Được ưu đãi học phí nếu gửi con tại trường
Chế độ bảo hiểm và thưởng đầy đủ theo chế độ nhà nước quy định
Có hỗ trợ đi lại với những nhân viên ở xa
Chế độ bảo hiểm và thưởng đầy đủ theo chế độ nhà nước quy định
Có hỗ trợ đi lại với những nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI