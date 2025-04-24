Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 662 Tô Ký, Khu phố 3, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Quận 12, Quận 12

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp tại Trung tâm.

Tư vấn ghi danh, tìm hiểu nhu cầu và lưu trữ thông tin khách hàng.

Tư vấn học tập và chăm sóc học viên tái ghi danh.

Thu học phí, viết biên lai đóng tiền cho học viên.

Hướng dẫn thủ tục và nhận đăng ký thi Quốc tế.

Thực hiện các công tác khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Công việc toàn thời gian 8 tiếng/ ngày và làm việc theo ca (có ca hành chính, ca gãy, ca tối & cuối tuần).

Nghỉ 01 ngày trong tuần. (Tùy theo sự sắp xếp giữa nhân viên và Trưởng phòng)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành từ CĐ/ ĐH. (Làm fulltime không vướng bận việc học)

Ưu tiên tuyển NỮ

Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Sử dụng thành tạo word, excel, powerpoint và email

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 7.500.000 VNĐ/ tháng

Lương chính thức: 7.500.000 – 10.000.000 VNĐ/ tháng (Lương căn bản + Hoa Hồng)

Đóng BHXH – Ngày phép năm – Ngày nghỉ Lễ Tết: theo luật Lao động quy định.

Đào tạo và xét thăng tiến nếu năng lực phù hợp.

Thưởng Tết, ngày lễ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

