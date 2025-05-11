Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49G Phan Đăng Lưu, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Thực hiện tư vấn theo quy trình (trực tuyến và trực tiếp) các thông tin chương trình học tiếng Anh của Trung Tâm cũng như các chương trình khuyến học;
Chăm sóc học viên trước – trong – sau tư vấn;
Hỗ trợ giải quyết những vấn đề thắc mắc của tất cả học viên của Trung Tâm;
Thực hiện báo cáo doanh thu hằng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên;
Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện các hoạt động để đảm bảo doanh số được giao.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc về kinh doanh, telesales;
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên tất cả các ngành;
Sử dụng thành thạo ví tính văn phòng;
Có laptop cá nhân;
Hoạt động/tương tác thường xuyên trên các trang mạng xã hội như FB, ZL, IG,.....
Tại CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10tr tới hơn 30tr (bao lương cơ bản cao + hoa hồng)
- Thử việc 100% lương cứng + 100% hoa hồng
- Cơ hội thăng tiến lên làm Nhóm Trưởng hoặc Trưởng phòng Kinh doanh với các chế độ đi kèm (Lương/Thưởng, Thời gian làm việc...)
- Tham gia các lớp học tiếng anh miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM
