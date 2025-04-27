Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Me Since 1988 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tư vấn tuyển sinh chương trình học, khóa học Mầm non - Tiểu Học

Tư vấn ghi danh, tìm hiểu nhu cầu và lưu trữ thông tin khách hàng.

Hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra đầu vào.

Tư vấn cho học viên về các khóa học tiếng Anh, khóa học lập trình robotics, lập trình Games Kỹ năng mềm (ballet, mỹ thuật,...) Tiếng Anh, Tiếng Trung giao tiếp

Chăm sóc và theo dõi quá trình học của học viên trước và sau khi đăng ký khóa học.

Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần và theo tháng.