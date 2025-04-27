Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Me Since 1988 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Me Since 1988
- Hồ Chí Minh: 93
- 103 Trần Văn Giàu, Bình Trị Đông B, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn tuyển sinh chương trình học, khóa học Mầm non - Tiểu Học
Tư vấn ghi danh, tìm hiểu nhu cầu và lưu trữ thông tin khách hàng.
Hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra đầu vào.
Tư vấn cho học viên về các khóa học tiếng Anh, khóa học lập trình robotics, lập trình Games Kỹ năng mềm (ballet, mỹ thuật,...) Tiếng Anh, Tiếng Trung giao tiếp
Chăm sóc và theo dõi quá trình học của học viên trước và sau khi đăng ký khóa học.
Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần và theo tháng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Me Since 1988 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Me Since 1988
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
