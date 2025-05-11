Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Toà nhà Genpacific (Cổng vào Công Viên Phần Mềm Quang Trung), 01 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm và liên hệ với các phụ huynh, học sinh tiềm năng thông qua các kênh truyền thông khác nhau (điện thoại, email, mạng xã hội, ...)
Cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chương trình học, học phí, chính sách của trung tâm.
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của trung tâm đến khách hàng tiềm năng.
Tham gia các buổi hội thảo, gặp gỡ phụ huynh, học sinh.
Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng, cập nhật dữ liệu.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ tư vấn và tuyển sinh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
Trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng và các kiến thức chuyên môn liên quan.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

