Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ưu tiên Nữ Thưởng KPIs Lương: cạnh tranh từ 8 triệu đến 10 triệu Các khoản khác theo quy định: BHXH, nghỉ phép. Cơm trưa miễn phí.

Thu thập, tìm kiếm phụ huynh online. Chăm sóc phụ huynh offline và online Xuất bản các văn bản cho Hiệu trưởng Thực hiện số liệu phần mềm bán trú Thực hiện các số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành Quản lí hồ sơ học sinh, văn phòng phẩm.

