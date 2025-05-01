Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9 đường số 9 khu nam long , phường tân thuận đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, tìm kiếm phụ huynh online.
Chăm sóc phụ huynh offline và online
Xuất bản các văn bản cho Hiệu trưởng
Thực hiện số liệu phần mềm bán trú
Thực hiện các số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành
Quản lí hồ sơ học sinh, văn phòng phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu tiên Nữ
Thưởng KPIs
Lương: cạnh tranh từ 8 triệu đến 10 triệu
Các khoản khác theo quy định: BHXH, nghỉ phép.
Cơm trưa miễn phí.
Thưởng KPIs
Lương: cạnh tranh từ 8 triệu đến 10 triệu
Các khoản khác theo quy định: BHXH, nghỉ phép.
Cơm trưa miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI