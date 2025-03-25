Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 323 - 325 Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn và ghi danh

- Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên và tư vấn theo quy trình

- Quản lý, chăm sóc học viên trong khóa học

- Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên

- Liên lạc, trao đổi phụ huynh về tình hình học tập, chuyên cần và kỷ luật của học viên

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh

- Theo dõi file mở lớp, liên lạc mời phụ huynh/ học viên tái ghi danh theo cấp lớp chuyên trách, đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu ghi danh

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt huyết, máu lửa, sẵn sàng học hỏi.

- Yêu thích kinh doanh; không sợ mạo hiểm; có tinh thần cầu tiến trong công việc; sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao hơn mặt bằng chung thị trường.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm (Full time) làm tư vấn có KPI.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực.

- Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- 23 tuổi trở lên.

- Giọng nói chuẩn, rõ, truyền cảm, dễ nghe.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 triệu tới 30 triệu theo năng lực gồm: lương cứng từ 10 - 12 triệu nhận cố định hàng tháng + hoa hồng + thưởng tùy năng lực.

- Được xét tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần.

- Cơ hội thăng tiến: 12 tháng xét thăng tiến 1 lần dựa trên kết quả công việc.

- Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về nghề tư vấn bán hàng và đào tạo phát triển kĩ năng mềm.

Môi trường làm việc và phúc lợi:

- Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc.

- Được Quản lý có năng lực đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một tư vấn giáo dục chuyên nghiệp.

- Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên.

- Được hưởng lương tháng 13.

- Được hưởng số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân theo quy định của Luật lao động.

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Cơ sở vật chất mới, hiện đại.

GIỜ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Từ Thứ Hai -> Thứ Sáu:

Ca 1: 8:00 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 9:00 PM

Ca 2: 1:00 PM – 9:00 PM

Thứ Bảy:

Ca 1: 6:45 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 8:00 PM

Ca 2: 12:00 PM – 9:00 PM

Chủ Nhật: 6:45 AM - 12:00 PM & 2:00 PM - 5:00 PM

Chủ Nhật:

Được nghỉ 01 ngày /Tuần (Trừ thứ Hai, thứ Ba và thứ Bảy)

Có mặt trước ca làm 15 phút và chỉ ra về khi đã hoàn thành công việc trong ngày và học viên đã về hết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin