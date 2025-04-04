Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh iCanPR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh iCanPR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

iCanPR
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
iCanPR

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại iCanPR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

iCanPR là công ty chuyên tư vấn du học, việc làm và định cư Canada, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm tư vấn lộ trình định cư miễn phí, kết nối với nhà tuyển dụng tại Canada, xúc tiến các dự án đầu tư kinh doanh và hỗ trợ an cư tại Canada. Trong tương lai công ty có kế hoạch mở rộng các thị trường Mỹ, Úc, châu Âu...
Ứng viên sẽ được phỏng vấn và sắp xếp công việc phù hợp nhất với kinh nghiệm, khả năng và định hướng nghề nghiệp của bạn. Quá trình này đảm bảo rằng mỗi ứng viên sẽ có cơ hội thể hiện năng lực và tìm được công việc phù hợp với sở thích và mục tiêu phát triển cá nhân.
Mô tả công việc:
- Tư vấn cho khách hàng về các chương trình di trú, điều kiện và quy trình nộp hồ sơ cũng như giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.
- Gương mặt đại diện cho công ty trên mạng xã hội, thực hiện các video để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ di trú.
- Đảm bảo hồ sơ của khách hàng được nộp đúng hạn và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.
- Báo cáo và đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá dịch vụ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại iCanPR Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng theo doanh số, không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại iCanPR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

iCanPR

iCanPR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

