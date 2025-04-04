Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh iCanPR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

iCanPR là công ty chuyên tư vấn du học, việc làm và định cư Canada, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm tư vấn lộ trình định cư miễn phí, kết nối với nhà tuyển dụng tại Canada, xúc tiến các dự án đầu tư kinh doanh và hỗ trợ an cư tại Canada. Trong tương lai công ty có kế hoạch mở rộng các thị trường Mỹ, Úc, châu Âu...

Ứng viên sẽ được phỏng vấn và sắp xếp công việc phù hợp nhất với kinh nghiệm, khả năng và định hướng nghề nghiệp của bạn. Quá trình này đảm bảo rằng mỗi ứng viên sẽ có cơ hội thể hiện năng lực và tìm được công việc phù hợp với sở thích và mục tiêu phát triển cá nhân.

Mô tả công việc:

- Tư vấn cho khách hàng về các chương trình di trú, điều kiện và quy trình nộp hồ sơ cũng như giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.

- Gương mặt đại diện cho công ty trên mạng xã hội, thực hiện các video để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ di trú.

- Đảm bảo hồ sơ của khách hàng được nộp đúng hạn và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

- Báo cáo và đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá dịch vụ công ty.