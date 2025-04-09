Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn Dịch vụ Ever Win làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn và soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đầu tư.

• Liên hệ cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học lực: Tốt nghiệp cử nhân luật.

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo.

• Thành thạo máy vi tính, đánh văn bản Word, Excel.

• Chịu khó học hỏi.

• Có thể chạy xe đi lại trong TP.HCM để thực hiện công việc.

• Có thể đi công tác tỉnh.

Tại Tập đoàn Dịch vụ Ever Win Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dịch vụ Ever Win

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin