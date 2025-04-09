Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn Dịch vụ Ever Win làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Tập đoàn Dịch vụ Ever Win
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tư vấn và soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đầu tư.
• Liên hệ cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học lực: Tốt nghiệp cử nhân luật.
Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo.
• Thành thạo máy vi tính, đánh văn bản Word, Excel.
• Chịu khó học hỏi.
• Có thể chạy xe đi lại trong TP.HCM để thực hiện công việc.
• Có thể đi công tác tỉnh.
Tại Tập đoàn Dịch vụ Ever Win Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dịch vụ Ever Win
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
