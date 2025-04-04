Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
- Hồ Chí Minh: 240
- 242 Hòa Hưng, P13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Tìm hiểu mong đợi của Phụ huynh/học viên để giới thiệu các chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên về kỹ năng; các khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế; hoặc các khóa Du học ngắn hạn tại Mỹ, Úc, Canada...; thông qua các kênh trực tiếp, telesales và các kênh online.
Tư vấn lộ trình học phù hợp với mục tiêu của từng học viên.
Hướng dẫn học viên các thủ tục đăng ký khóa học tại USC.
Theo dõi và quản lý tệp khách hàng được phân bổ .
Theo dõi tình hình số lượng học viên quan tâm/đã đăng ký, cập nhật tiến độ tuyển sinh và báo cáo cho Quản lý trực tiếp để tối đa hóa sỉ số cho việc khai giảng lớp học.
Hoàn thành KPI, các task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.
Phối hợp với phòng Marketing tổ chức những sự kiện nhằm thu hút học viên mới và tạo môi trường cho các bạn học viên đang theo học tại USC.
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên. Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Nói và viết tiếng Anh khá.
Sử dụng được tin học văn phòng.
Đào tạo, Phổ biến thông tin, Lắng nghe, Khả năng giao tiếp, Kỹ năng viết, Tạo động lực cho người khác, Giảng dạy, Nuôi dưỡng hoạt động nhóm, Năng nổ, Kỹ năng quản lý văn bản.
Có thể làm việc xoay ca, ca sáng-chiều hoặc ca chiều-tối
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và hoa hồng thỏa thuận theo năng lực, thưởng tết.
Tham gia du lịch cùng công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
