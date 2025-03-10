Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc: Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng theo data của công ty.

Tư vấn cho khách hàng về các chương trình du học Châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản)

Định hướng, tư vấn ngành học, trường học phù hợp với năng lực của khách hàng;

Tư vấn quy trình xin nhập học và xin visa du học, visa sau tốt nghiệp;

Cập nhật nhu cầu của khách hàng, theo dõi, đánh giá mức độ tiềm năng và hỗ trợ tư vấn để ký kết hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục thanh toán;

Liên hệ tư vấn các khách hàng tiềm năng từ các kênh truyền thông của Công ty;

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học sinh, phụ huynh để hỗ trợ khi cần và tiếp tục phát triển các nguồn khách hàng tiềm năng;

Tham gia các buổi tập huấn đào tạo;

Chuẩn bị các bước/thủ tục xuất cảnh cho khách hàng;

Chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề trước, trong và sau khi bay;

Hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng của cá nhân cũng như của phòng, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn công ty về mặt thương hiệu và phát triển kinh doanh, đối tác trường;

Chăm sóc và phản hồi khách hàng trên các trang mạng xã hội;

Một số việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 20-35 tuổi;

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có thể đi làm luôn là lợi thế

Quyền Lợi

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...;

Review đánh giá tăng lương 06 tháng/lần

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật Lao động.

Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

Được hưởng đầy đủ các chế độ: đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHYT, BHXH, BHTN được đóng theo quy định của Công ty.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

