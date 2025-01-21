Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN
- Hải Phòng: Được đóng BH theo quy định Du lịch, team building hàng năm Lương cứng và thưởng ( tuần, tháng, năm) Tháng lương thứ 13 Được đào tạo bài bản Được học phát triển bản thân Quyền lợi đặc biệt về khóa học tiếng Anh cho người thân Có cơ hội thăng tiến Tham gia làm việc trong môi trường thân thiện, vui vẻ và tích cực, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập danh sách, quản lý Khách hàng tiềm năng
Telesales giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo
Theo dõi kết quả học tập, hỗ trợ học viên
Tiếp nhận, xử lý thắc mắc của Phụ huynh
Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo theo yêu cầu
Phối hợp các bộ phận tổ chức sự kiện thường niên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
