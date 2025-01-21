Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AN HÂN
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH AN HÂN

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hải Phòng: Được đóng BH theo quy định Du lịch, team building hàng năm Lương cứng và thưởng ( tuần, tháng, năm) Tháng lương thứ 13 Được đào tạo bài bản Được học phát triển bản thân Quyền lợi đặc biệt về khóa học tiếng Anh cho người thân Có cơ hội thăng tiến Tham gia làm việc trong môi trường thân thiện, vui vẻ và tích cực, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập danh sách, quản lý Khách hàng tiềm năng
Telesales giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo
Theo dõi kết quả học tập, hỗ trợ học viên
Tiếp nhận, xử lý thắc mắc của Phụ huynh
Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo theo yêu cầu
Phối hợp các bộ phận tổ chức sự kiện thường niên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AN HÂN

CÔNG TY TNHH AN HÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/76 Ngô Kim Tài, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

