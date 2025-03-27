Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 41 Lạch Tray, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc online về các khóa học của PEC phù hợp với nhu cầu của học viên.
Thao tác các khoản thu trên phần mềm và phiếu thu.
Tiếp đón khách, tiếp nhận đăng ký thi; phối hợp với nhân viên Chăm sóc khách hàng theo dõi, chăm sóc, triển khai lộ trình học của học viên đạt chất lượng theo cam kết.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ từ 21- 30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ.
Giao tiếp tự tin, khả năng thuyết phục tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Nhiệt tình, trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ.
Giao tiếp tự tin, khả năng thuyết phục tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Nhiệt tình, trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm.
Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Thuởng hiệu quả kinh doanh + thưởng quý + thưởng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương theo quy định của Công ty.
Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm
Thuởng hiệu quả kinh doanh + thưởng quý + thưởng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương theo quy định của Công ty.
Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI