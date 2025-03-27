Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 41 Lạch Tray, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc online về các khóa học của PEC phù hợp với nhu cầu của học viên.

Thao tác các khoản thu trên phần mềm và phiếu thu.

Tiếp đón khách, tiếp nhận đăng ký thi; phối hợp với nhân viên Chăm sóc khách hàng theo dõi, chăm sóc, triển khai lộ trình học của học viên đạt chất lượng theo cam kết.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 21- 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ.

Giao tiếp tự tin, khả năng thuyết phục tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Nhiệt tình, trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm.

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Thuởng hiệu quả kinh doanh + thưởng quý + thưởng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin