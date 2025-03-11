Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học toán tư duy, kỹ năng sống cho trẻ từ 4-12 tuổi.

Cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo, khóa học mới.

Theo dõi và quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác.

Phối hợp với các bộ phận khác để sắp xếp lớp demo, lịch học cho học sinh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh hoặc kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có đam mê với công việc giáo dục và đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Tận hưởng những quyền lợi hấp dẫn khi gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Thu nhập xứng tầm – Không giới hạn cơ hội tăng lương theo năng lực, hiệu suất rõ ràng, minh bạch!

Môi trường trẻ trung, năng động – Luôn đổi mới, sáng tạo, cập nhật xu hướng, giúp bạn phát triển mỗi ngày!

Lộ trình đào tạo cá nhân hóa – Được kèm cặp 1-1 bởi leader dày dạn hơn 10 năm kinh nghiệm, giúp bạn bứt phá mạnh mẽ!

Trải nghiệm gắn kết – Team building, du lịch nghỉ dưỡng, mở rộng kết nối và làm việc hết mình!

Công cụ hỗ trợ tối đa – Cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc, giúp bạn tiếp cận khách hàng hiệu quả!

Đào tạo chuyên sâu – Nắm vững DISC, hiểu rõ khách hàng, tiếp cận chuẩn xác để thành công!

Thu nhập linh hoạt, tăng không giới hạn – Mức lương thay đổi hàng tháng theo năng lực, chỉ số KPI rõ ràng!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.