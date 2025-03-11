Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học toán tư duy, kỹ năng sống cho trẻ từ 4-12 tuổi.
Cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo, khóa học mới.
Theo dõi và quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác.
Phối hợp với các bộ phận khác để sắp xếp lớp demo, lịch học cho học sinh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh hoặc kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có đam mê với công việc giáo dục và đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Tận hưởng những quyền lợi hấp dẫn khi gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Thu nhập xứng tầm – Không giới hạn cơ hội tăng lương theo năng lực, hiệu suất rõ ràng, minh bạch!
Thu nhập xứng tầm
Môi trường trẻ trung, năng động – Luôn đổi mới, sáng tạo, cập nhật xu hướng, giúp bạn phát triển mỗi ngày!
Môi trường trẻ trung, năng động
Lộ trình đào tạo cá nhân hóa – Được kèm cặp 1-1 bởi leader dày dạn hơn 10 năm kinh nghiệm, giúp bạn bứt phá mạnh mẽ!
Lộ trình đào tạo cá nhân hóa
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Thưởng hấp dẫn
Trải nghiệm gắn kết – Team building, du lịch nghỉ dưỡng, mở rộng kết nối và làm việc hết mình!
Trải nghiệm gắn kết
Công cụ hỗ trợ tối đa – Cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc, giúp bạn tiếp cận khách hàng hiệu quả!
Công cụ hỗ trợ tối đa
Đào tạo chuyên sâu – Nắm vững DISC, hiểu rõ khách hàng, tiếp cận chuẩn xác để thành công!
Đào tạo chuyên sâu
Thu nhập linh hoạt, tăng không giới hạn – Mức lương thay đổi hàng tháng theo năng lực, chỉ số KPI rõ ràng!
Thu nhập linh hoạt, tăng không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 86 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

