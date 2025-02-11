Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Lương cứng 7

- 10tr/tháng + thưởng doanh thu (Lương cứng không ảnh hưởng doanh thu, không KPI) => Thu nhập 13

- 14tr/tháng (hoặc cao hơn tùy năng lực) Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác theo chế độ của Luật. Môi trường giáo dục nhân văn, chính trực, chú trọng đào tào và phát triển con người, chuyên môn; Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và gia đình, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể gắn kết. Team building, YEP, 08/03, 20/10,...., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, lịch học, học phí các khóa học
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu khóa học của trung tâm
Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ, data khách hàng để làm việc
Làm việc tại: Chi nhánh Bãi Cháy: 950 đường Hạ Long, Bãi Cháy.
Làm việc tại:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc full-time. Có laptop để làm việc
Chăm chỉ, hoạt bát.
Có khả năng giao tiếp trôi chảy, xử lý tình huống tốt.
Yêu thích ngành giáo dục, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
Có kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn là 01 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

