Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Lương cứng 7 - 10tr/tháng + thưởng doanh thu (Lương cứng không ảnh hưởng doanh thu, không KPI) => Thu nhập 13 - 14tr/tháng (hoặc cao hơn tùy năng lực) Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác theo chế độ của Luật. Môi trường giáo dục nhân văn, chính trực, chú trọng đào tào và phát triển con người, chuyên môn; Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và gia đình, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể gắn kết. Team building, YEP, 08/03, 20/10,...., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm

Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, lịch học, học phí các khóa học

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu khóa học của trung tâm

Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ, data khách hàng để làm việc

Làm việc tại: Chi nhánh Bãi Cháy: 950 đường Hạ Long, Bãi Cháy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc full-time. Có laptop để làm việc

Chăm chỉ, hoạt bát.

Có khả năng giao tiếp trôi chảy, xử lý tình huống tốt.

Yêu thích ngành giáo dục, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Có kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn là 01 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

