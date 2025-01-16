Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 350 USD

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 350 USD

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Mức lương
Từ 350 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 14, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 350 USD

• Tìm kiếm và xây dựng một nền tảng khách hàng cơ bản.
• Tư vấn và chăm sóc khách hàng hiện hữu.
• Chủ động xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả.
• Chủ động quan sát, nghiên cứu, trải nghiệm để thông hiểu cách thức vận hành của giá chứng khoán, từ đó xây dựng nên triết lý đầu tư, phương pháp giao dịch của riêng mình.
• Tích cực trao đổi, kết nối với người dẫn dắt và đồng nghiệp để làm thông suốt những vấn đề của chính mình.
• Định hướng công việc rõ ràng và có mục tiêu phấn đấu trở thành nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Từ 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính.
• Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán.
• Có kinh nghiệm phát triển và chăm sóc khách hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng tốt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc có hiểu biết về chứng khoán, có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1403, Tầng 14, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

