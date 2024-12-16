Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng qua mạng xã hội

- Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, khóa học của công ty và đặt hẹn cho tư vấn viên

- Hỗ trợ tài liệu cho bé, cung cấp thông tin cho phụ huynh

- Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 - 22

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe để trao đổi với KH qua điện thoại

- Có laptop cá nhân

- Giao tiếp tốt, tự tin, không có khuyết điểm giọng nói

- Chủ động trong công việc, yêu thích môi trường giáo dục

Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng khởi điểm : 2.000.000đ - 3.000.000 VNĐ

-Thưởng theo KPI : 1.000.000 - 3.000.000đ + Thưởng nóng tuần, tháng

- Xét tăng lương mỗi quý

- Lịch làm việc linh hoạt 5-6 ca/ tuần ( mỗi ca 4h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER

