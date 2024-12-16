Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng qua mạng xã hội
- Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, khóa học của công ty và đặt hẹn cho tư vấn viên
- Hỗ trợ tài liệu cho bé, cung cấp thông tin cho phụ huynh
- Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 - 22
- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe để trao đổi với KH qua điện thoại
- Có laptop cá nhân
- Giao tiếp tốt, tự tin, không có khuyết điểm giọng nói
- Chủ động trong công việc, yêu thích môi trường giáo dục

Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng khởi điểm : 2.000.000đ - 3.000.000 VNĐ
-Thưởng theo KPI : 1.000.000 - 3.000.000đ + Thưởng nóng tuần, tháng
- Xét tăng lương mỗi quý
- Lịch làm việc linh hoạt 5-6 ca/ tuần ( mỗi ca 4h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER

CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 150Bis Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh

