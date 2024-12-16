Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng qua mạng xã hội
- Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, khóa học của công ty và đặt hẹn cho tư vấn viên
- Hỗ trợ tài liệu cho bé, cung cấp thông tin cho phụ huynh
- Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 - 22
- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe để trao đổi với KH qua điện thoại
- Có laptop cá nhân
- Giao tiếp tốt, tự tin, không có khuyết điểm giọng nói
- Chủ động trong công việc, yêu thích môi trường giáo dục
Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng khởi điểm : 2.000.000đ - 3.000.000 VNĐ
-Thưởng theo KPI : 1.000.000 - 3.000.000đ + Thưởng nóng tuần, tháng
- Xét tăng lương mỗi quý
- Lịch làm việc linh hoạt 5-6 ca/ tuần ( mỗi ca 4h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
