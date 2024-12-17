Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Tiếp nhận các thông tin, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giải quyết các yêu cầu của PHHS thông qua trực tiếp tại quầy tuyển sinh, qua điện thoại, email, facebook, fanpage....tại trường.

- Định kỳ gọi điện thoại hỏi thăm PHHS về tình hình học tập, ăn ở, sinh hoạt ở trường.

- Xây dựng kế hoạch, các phương án quảng bá tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường cho từng năm học phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường và quy chế, tình hình tuyển sinh thực tế.

- Xây dựng các chế độ, chính sách thu hút học sinh như: Học bổng, chỗ ở,... trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh của trường THPT Lê Quý Đôn đến với học sinh các trường THCS trong khu vực.

- Nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt xu hướng chung.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

- Cử nhân ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường giáo dục

- Có kỹ năng phân tích, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đa dạng, thu hút

- Có kỹ năng khảo sát thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả hoạt động, mức thưởng lên đến 3 tháng tiền lương

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và tham gia thêm BH tai nạn 24/7

Có từ 15 ngày phép năm

Được xem xét tăng lương hàng năm

