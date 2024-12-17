Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận các thông tin, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giải quyết các yêu cầu của PHHS thông qua trực tiếp tại quầy tuyển sinh, qua điện thoại, email, facebook, fanpage....tại trường.
- Định kỳ gọi điện thoại hỏi thăm PHHS về tình hình học tập, ăn ở, sinh hoạt ở trường.
- Xây dựng kế hoạch, các phương án quảng bá tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường cho từng năm học phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường và quy chế, tình hình tuyển sinh thực tế.
- Xây dựng các chế độ, chính sách thu hút học sinh như: Học bổng, chỗ ở,... trình lãnh đạo phê duyệt.
- Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh của trường THPT Lê Quý Đôn đến với học sinh các trường THCS trong khu vực.
- Nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt xu hướng chung.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường giáo dục
- Có kỹ năng phân tích, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đa dạng, thu hút
- Có kỹ năng khảo sát thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả hoạt động, mức thưởng lên đến 3 tháng tiền lương
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và tham gia thêm BH tai nạn 24/7
Có từ 15 ngày phép năm
Được xem xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 Phan Đình Giót - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

