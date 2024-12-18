Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Lầu 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, P6, Q3.,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân theo các chỉ tiêu được phân bổ, triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu.

Tìm kiếm data và tạo được nguồn khách hàng phù hợp.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng thường xuyên qua các hoạt động: Gọi điện, gửi tin nhắn, gửi email, ...

Thiết lập mối quan hệ với các hiệp hội, CLB doanh nhân, tổ chức DN, ...

Thực hiện tư vấn các chương trình đào tạo và chốt sale.

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyển sinh chương trình sự kiện, hội thảo.

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học từ các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing,...

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1-2 năm.

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm tư vấn sản phẩm giáo dục.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, ưu tiên có kinh nghiệm telesales/tư vấn.

Có kiến thức về Marketing và hiểu biết các kênh online/offline.

Có khả năng thiết lập mối quan hệ với tổ chức, hiệp hội, ngoại giao tốt,...

Có kỹ năng tìm kiếm data và tạo nguồn khách hàng phù hợp (Promoter).

Kiên trì, nhiệt huyết, yêu công việc, yêu môi trường và sản phẩm giáo dục.

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

