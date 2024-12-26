Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên
- Hồ Chí Minh:
- 1
- 7 Đường 320, Phạm Hùng, Phường 5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện công tác tuyển sinh và hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.
Khai thác toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng và tìm kiếm, phát triển các nguồn khách hàng mới
Thực hiện công tác tái ghi danh.
Phối hợp và tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng
Thu học phí và các khoản thu khác theo quy định.
Phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới (xe bus, đồng phục, Sách..)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng giáo dục
- Ngoại hình sáng, giao tiếp khéo léo, hòa nhã, giọng nói truyền cảm
- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Yêu thích môi trường giáo dục, có tinh thần cầu tiến.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế
- Chịu được áp lực trong công việc
- Thời gian làm việc:
1. Từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 7:00 – 16:30 hoặc 08:00 – 17:30 (Theo phân công của Trưởng phòng)
2. Sáng thứ 7: 8:00 - 12:00
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
