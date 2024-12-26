Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1

- 7 Đường 320, Phạm Hùng, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tuyển sinh và hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.
Khai thác toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng và tìm kiếm, phát triển các nguồn khách hàng mới
Thực hiện công tác tái ghi danh.
Phối hợp và tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng
Thu học phí và các khoản thu khác theo quy định.
Phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới (xe bus, đồng phục, Sách..)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng giáo dục
- Ngoại hình sáng, giao tiếp khéo léo, hòa nhã, giọng nói truyền cảm
- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Yêu thích môi trường giáo dục, có tinh thần cầu tiến.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế
- Chịu được áp lực trong công việc
- Thời gian làm việc:
1. Từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 7:00 – 16:30 hoặc 08:00 – 17:30 (Theo phân công của Trưởng phòng)
2. Sáng thứ 7: 8:00 - 12:00
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên

Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118 Thống Nhất, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

