Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tuyển sinh và hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.

Khai thác toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng và tìm kiếm, phát triển các nguồn khách hàng mới

Thực hiện công tác tái ghi danh.

Phối hợp và tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng

Thu học phí và các khoản thu khác theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới (xe bus, đồng phục, Sách..)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng giáo dục

- Ngoại hình sáng, giao tiếp khéo léo, hòa nhã, giọng nói truyền cảm

- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc.

- Yêu thích môi trường giáo dục, có tinh thần cầu tiến.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế

- Chịu được áp lực trong công việc

- Thời gian làm việc:

1. Từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 7:00 – 16:30 hoặc 08:00 – 17:30 (Theo phân công của Trưởng phòng)

2. Sáng thứ 7: 8:00 - 12:00

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh