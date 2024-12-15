Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC THE TUTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60/2A Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn thông tin khách hàng có sẵn

Lắng nghe và phối hợp với các bên liên quan để giúp khách hàng có được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất.

Gọi điện liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu khóa học.

Tư vấn và giới thiệu các chương trình học, khuyến mãi cho khách hàng có nhu cầu.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các trang mạng xã hội.

Cập nhật thông tin khách hàng lên các hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưu nhìn, độ tuổi ưu tiên: 22 - 30.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí Tư vấn viên IELTS/Tiếng Anh/ Học thuật.

Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành về Kinh doanh, kinh tế, tiếng Anh,...

Nhà ở khu vực quận Tân Phú hoặc các quận lân cận ở TP. HCM.

Khả năng Teamwork tốt.

Có tính chủ động và kiên nhẫn cao trong công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, kiên trì, trung thực.

Biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC THE TUTORS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hằng tháng 7,000,000 - 35,000,000 theo năng lực (thưởng KPI Doanh số, hoa hồng, thưởng tuần + tháng + quý).

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau cao, chú trọng phát triển con người.

Đóng BHYT, BH tai nạn, BH thất nghiệp đầy đủ.

Được nhận các khoản thưởng Tết, lương tháng 13,...

Sản phẩm chất lượng, làm ăn có tâm.

Lộ trình thăng tiến, phát triển bản thân theo từng tháng.

Được đào tạo kỹ năng tư vấn khách hàng, chăm sóc học viên hàng tuần.

Làm việc thời gian linh hoạt.

Du lịch thường niên và các hoạt động team-building khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC THE TUTORS

