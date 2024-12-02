Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 417 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình ...và 4 địa điểm khác, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tư vấn khóa học cho học viên của trung tâm và sắp xếp lịch kiểm tra trình độ học tập
Đăng ký lớp học cho học viên theo chương trình học
Thực hiện thủ tục thanh toán cho khách hàng và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
Chịu trách nhiệm doanh số cá nhân
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Công tác phối hợp cùng bộ phận Event và Marketing
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các lớp khai phóng tài năng được tổ chức trong và ngoài cơ sở
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở lĩnh vực sale, telesale và CSKH
Ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục là một lợi thế
Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt
Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực
Có thể làm việc theo ca (Full time 48h/tuần, có ca tối và ca cuối tuần)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp phát Macbook trong suốt quá trình làm việc
Đươc nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp nhiệt tình và tập trung phát triển nhân tài
Được đào tạo, phát triển về nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn
Cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi, thiết bị phong phú
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
