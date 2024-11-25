Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

- Tư vấn các chương trình học của Algorithmics đến với phụ huynh.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.

- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.

- Hỗ trợ chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.

- Các công việc khác do Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Lương tháng 13.

- 12 ngày phép/năm.

- Birthday party, Happy Friday, Year-end party, company trip.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức chuyên môn & các kỹ năng mềm cần thiết.

- Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc.

- Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.

- Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

- Có thể làm việc theo ca (Sáng: 9am - 6pm, Chiều: 1pm - 9pm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin