Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
- Tư vấn các chương trình học của Algorithmics đến với phụ huynh.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.
- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.
- Hỗ trợ chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.
- Các công việc khác do Quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Lương tháng 13.
- 12 ngày phép/năm.
- Birthday party, Happy Friday, Year-end party, company trip.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức chuyên môn & các kỹ năng mềm cần thiết.
- Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc.
- Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.
- Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
- Có thể làm việc theo ca (Sáng: 9am - 6pm, Chiều: 1pm - 9pm).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
