Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Tư vấn các chương trình học của Algorithmics đến với phụ huynh.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng.
- Hỗ trợ theo dõi các khoản thanh toán, chưa hoàn phí của học viên.
- Hỗ trợ chăm sóc học viên, xử lý khiếu nại, yêu cầu của phụ huynh.
- Các công việc khác do Quản lý yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Lương tháng 13.
- 12 ngày phép/năm.
- Birthday party, Happy Friday, Year-end party, company trip.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức chuyên môn & các kỹ năng mềm cần thiết.
- Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc.
- Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Quyền Lợi

- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.
- Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
- Có thể làm việc theo ca (Sáng: 9am - 6pm, Chiều: 1pm - 9pm).

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam

