Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH 8A Education
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH 8A Education

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH 8A Education

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Căn hộ cao cấp Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gọi điện, giới thiệu công ty, xây dựng lòng tin, làm rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn, sắp xếp lớp học.
Chịu trách nhiệm về mục tiêu cá nhân (bán hàng, gia hạn, v.v.)
Dịch vụ khách hàng (30%):
Xử lý các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng.
Xử lý các khoản thanh toán của khách hàng.
Gọi điện, khảo sát, theo dõi sự hài lòng của khách hàng
Giao tiếp với khách hàng (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, kiểm tra, báo cáo kết quả, v.v.)
Báo cáo và quản trị (10%):
Báo cáo bán hàng, báo cáo lớp học, báo cáo ca làm việc
Quản lý lớp học
Các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học là một lợi thế
Trình bày tốt và giọng nói hay
Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
Độ tuổi 23-28 tuổi
23-28 tuổi
Kinh nghiệm từ 6 tháng bán hàng (ngành giáo dục là một lợi thế)
Tư duy phát triển và thích thử thách mới
Có thể làm việc theo ca và thoải mái với cơ cấu trả lương hoa hồng.
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Quen thuộc với MS Office, G-suite (Gmail, Gdrive, G-apps, v.v.)
Giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9,5 triệu + hoa hồng
Giờ làm việc linh hoạt: làm theo ca
Giờ làm việc hàng tuần: 44 giờ/tuần – 5,5 ngày/tuần
Lương và thưởng hấp dẫn
12 ngày nghỉ phép/năm
Lương tháng 13
Đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH 8A Education

Công Ty TNHH 8A Education

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 113 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

