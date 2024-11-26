Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn hộ cao cấp Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gọi điện, giới thiệu công ty, xây dựng lòng tin, làm rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn, sắp xếp lớp học.

Chịu trách nhiệm về mục tiêu cá nhân (bán hàng, gia hạn, v.v.)

Dịch vụ khách hàng (30%):

Xử lý các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng.

Xử lý các khoản thanh toán của khách hàng.

Gọi điện, khảo sát, theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Giao tiếp với khách hàng (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, kiểm tra, báo cáo kết quả, v.v.)

Báo cáo và quản trị (10%):

Báo cáo bán hàng, báo cáo lớp học, báo cáo ca làm việc

Quản lý lớp học

Các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học là một lợi thế

Trình bày tốt và giọng nói hay

Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

Độ tuổi 23-28 tuổi

23-28 tuổi

Kinh nghiệm từ 6 tháng bán hàng (ngành giáo dục là một lợi thế)

Tư duy phát triển và thích thử thách mới

Có thể làm việc theo ca và thoải mái với cơ cấu trả lương hoa hồng.

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quen thuộc với MS Office, G-suite (Gmail, Gdrive, G-apps, v.v.)

Giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9,5 triệu + hoa hồng

Giờ làm việc linh hoạt: làm theo ca

Giờ làm việc hàng tuần: 44 giờ/tuần – 5,5 ngày/tuần

Lương và thưởng hấp dẫn

12 ngày nghỉ phép/năm

Lương tháng 13

Đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin