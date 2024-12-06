Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5 ...và 2 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của The Ielts Workshop.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

- Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm khách hàng mới qua các hoạt động Telesale và tổ chức sự kiện.

- Các công tác phối hợp cùng bộ phận Event và Marketing.

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.

- Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 21 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt

- Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công việc từ 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, telesales...).

- Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc

- Ưu tiên những bạn có khả năng và hiểu biết về ngoại ngữ nói chung và về IELTS nói riêng

- Hòa đồng và có kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc như sau: Làm việc 6 ngày/1 tuần và off 1 ngày

- 9h00-18h30 (Thứ 2 - Thứ 6)

- Và trực 1 ngày (9h00-18h30) Thứ 7; hoặc 1 ngày (9h00-18h30) CN

- Nghỉ trưa 1,5h

2. Các hỗ trợ khác:

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm.

- Sử dụng máy tính cá nhân (có phụ cấp)

3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

- Học Tiếng anh theo chế độ ưu đãi.

- Đóng bảo hiểm theo quy định (ngay sau khi kết thúc thử việc)

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe VBI

- Thưởng các ngày lễ tết 30.4/ 2.9/, tết dương lịch, sinh nhật, hiếu hỷ theo quy định của Công ty

- Lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin