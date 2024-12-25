Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tuyển sinh:

Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, thuyết phục PH tiềm năng ghi danh nhập học.

Chăm sóc PH tiềm năng, chủ động theo dõi tình hình phản hồi thắc mắc, cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên nghiệp qua tất cả các kênh: trực tiếp tại trường, Facebook, Website, email...

Xử lý kịp thời tất cả các chứng từ tuyển sinh, từ đơn nhập học của học sinh đến hóa đơn, thư xác nhận... với tác phong chuyên nghiệp

Chuẩn bị thẻ học sinh và phụ huynh; Thông báo đến các giáo viên có liên quan và cung cấp hồ sơ học sinh cùng các chứng từ quan trọng khác để giáo viên chuẩn bị sẵn sàng khi có học sinh mới chuẩn bị ghi danh, nhập học

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp làm các báo cáo tuyển sinh và xem xét cập nhật cơ sở dữ liệu phụ huynh hiện hữu và tiềm năng;

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp xem xét tình hình hiệu quả tuyển sinh, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hiệu quả;

Hỗ trợ học sinh làm bài kiểm tra tuyển sinh, lên lịch phỏng vấn phù hợp với độ tuổi và học vấn của học sinh

Ghi nhận, cập nhật và xét lại tất cả những thắc mắc, kết quả kiểm tra, tham quan, đăng ký nhập học..

Thường xuyên tiếp nhận những phản hồi từ phía phụ huynh, ghi nhận những thay đổi trong nhận định hoặc sở thích của phụ huynh và báo cáo cho Quản lý trực tiếp;

Thường xuyên tiếp cận và tham khảo website của các trường đối thủ để cập nhật cho bộ phận về những động thái mới trên thị trường và đề xuất phương án đối phó;

Chủ động tham gia vào quá trình xem xét điều chỉnh các chính sách và quy trình tuyển sinh hàng năm, bảo đảm tính hiệu quả và cạnh tranh của các chính sách và quy trình tuyển sinh;

Phụ trách các công việc của lễ tân theo sự phân công của Quản lý Trực tiếp,

Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Chăm sóc PHHS:

Tư vấn/lắng nghe/ghi nhận ý kiến của PHHS, đáp ứng nhanh các dịch vụ giáo dục theo nhu cầu của PHHS

Quản lý mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường

Quản lý học sinh vào giờ ngủ trưa theo phân công

Tiếp nhận những yêu cầu của phụ huynh và thực hiện (tình hình học tập, kỷ luật, Nội trú, Bán trú, Dinh dưỡng, sức khỏe, CLB, v.v.)

Soạn thảo nội dung thông báo, thư phúc đáp đến PH

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân ngành ngôn ngữ anh, tâm lý học, xã hội học, quản trị kinh doanh, sư phạm, báo chí, truyền thông hoặc các ngành liên quan khác

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, hoặc chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

Tiếng anh giao tiếp khá (giao tiếp với người nước ngoài)

Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc hợp lý

Có khả năng điều hành và phân công công việc

Có khả năng giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng đưa ra ý kiến, đề xuất để cải thiện chất lượng và dịch vụ của Trường

Thời gian làm việc: 7h hoặc 7h30 – 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Thử việc: 2 tháng

Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Thưởng dịp Tết

Nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được chăm sóc bữa trưa ngon và bổ dưỡng

Được tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc

Được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Gói chăm sóc sức khỏe PTI dành cho CBQL hoặc GVNV có thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS

