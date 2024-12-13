Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học Eui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ giới thiệu các khóa học của EUI tới tệp khách hàng tiềm năng

- 100% % LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%

- Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

- Chăm sóc Khách hàng

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học viên

- Xử lý phản hồi, thắc mắc của Phụ huynh về tình hình học tập

- Là cầu nối giữa Giáo viên và Phụ huynh

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 - 32 ( Sinh năm 1992 - 2002 ).Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).

- Ứng viên CÓ KINH NGHIỆM SALE, TƯ VẤN, TELESALE TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN

- Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp,

- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc

- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.

- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

- Có thể đáp ứng thời gian làm việc: Xoay ca, nghỉ 1,5 ngày linh động trong tuần

- Nhanh nhẹn và linh hoạt, có khả năng giải quyết vấn đề và không ngại áp lực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học Eui Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo rank tối thiểu: 7-11 triệu + %Com -> THU NHẬP HÀNG THÁNG TỪ 15-30 TRIỆU +++ ĐỒNG/THÁNG.

- THỬ VIỆC HƯỞNG 100% LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG

- Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.

- THƯỞNG NĂNG SUẤT HÀNG THÁNG, THƯỞNG NÓNG, THƯỞNG BEST SALE HÀNG THÁNG, THƯỞNG TĂNG TỐC THEO TUẦN, THÁNG, NĂM.

- Lương tháng 13

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 3 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học Eui

