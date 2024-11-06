Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: AEON Tân AN, Số 88, QL1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam, Tân An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiến hành thực hiện các công việc tuyển dụng
- Thực hiện các công tác đào tạo nhân viên mới
- Duy trì hoạt động trong nhân sự, hỗ trợ công tác tuyền thông nội bộ
- Thực hiện các hoạt động đánh giá
- Thực hiện một số nghiệp vụ quản trị nhân sự và báo cáo
- Đảm bảo các quy chế, nguyên tắc hoạt động theo quy định của doanh nghiệp
- Hỗ trợ các hoạt động liên quan từ các phòng ban
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
- Có thể xoay ca và sẵn sàng làm việc vào các ngày lễ
- Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point)
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Tự giác, chủ động và có khả năng làm việc độc lập
- Giao tiếp, báo cáo và đọc viết tiếng anh tốt là một lợi
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: AEON Tân An - Số 88, QL1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (1 tiếng nghỉ trưa); 6 ngày/tuần
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (1 tiếng nghỉ trưa); 6 ngày/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
