Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 29/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Lập bản vẽ kỹ thuật Combine Hệ thống, Shopdrawing, lập bảng khối lượng hệ thống MEP.
- Bóc tách khối lượng công tác lập dự toán
- Triển khai bản vẽ thi công
- Kiểm tra bản vẽ, giát sát việc thi công
- Các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
- Trên 2 năm kinh nghiệm liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

