Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C.TTT1

- 3 Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Quản lý vận hành gian hàng trên Shopee, Lazada, TikTok, Alibaba.
Đăng tải, tối ưu sản phẩm, set giá, triển khai chương trình khuyến mãi.
Chạy quảng cáo, tư vấn, chốt đơn, phối hợp kho vận.
Theo dõi tồn kho, phân tích xu hướng thị trường & tối ưu doanh số.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok, Alibaba).
Thành thạo máy tính, phân tích dữ liệu.
Đam mê kinh doanh, trung thực, cầu tiến.
Có hiểu biết về máy lọc nước là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu + % doanh thu hấp dẫn.
Thời gian: 8h00 - 17h30, nghỉ 1.5 ngày/tuần.
Đóng bảo hiểm sau thử việc, thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT C3 Cụm Dân Cư Số 9 Cầu Bươu - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

