Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C.TTT1
- 3 Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Quản lý vận hành gian hàng trên Shopee, Lazada, TikTok, Alibaba.
Đăng tải, tối ưu sản phẩm, set giá, triển khai chương trình khuyến mãi.
Chạy quảng cáo, tư vấn, chốt đơn, phối hợp kho vận.
Theo dõi tồn kho, phân tích xu hướng thị trường & tối ưu doanh số.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok, Alibaba).
Thành thạo máy tính, phân tích dữ liệu.
Đam mê kinh doanh, trung thực, cầu tiến.
Có hiểu biết về máy lọc nước là lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 triệu + % doanh thu hấp dẫn.
Thời gian: 8h00 - 17h30, nghỉ 1.5 ngày/tuần.
Đóng bảo hiểm sau thử việc, thưởng tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
