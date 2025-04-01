Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S.G. VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 14 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8/9th Eve/ Sunrise I - The Manor Center Park Nguyen Xien, Dai Kim, Hoang Mai District, Ha Noi., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.

Quản lý các yêu cầu của khách hàng từ lúc bắt đầu đến khi giải quyết xong.

Thực hiện các công việc hành chính như trả lời điện thoại và hỗ trợ nhóm Kinh doanh.

Làm việc độc lập để giải quyết các vấn đề hoặc giao dịch của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận Kế toán và Kinh doanh để cải thiện quy trình làm việc.

Chuẩn bị hợp đồng mua bán theo chỉ đạo của nhóm Kinh doanh.

Hỗ trợ phân tích các cam kết hợp đồng, yêu cầu của khách hàng và lập kế hoạch logistics.

Xem xét phân tích lợi nhuận cùng với Nhân viên Thu mua.

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ nhóm Kinh doanh.

Phối hợp giấy tờ kiểm soát chất lượng và các tài liệu liên quan.

Đảm bảo các thay đổi đơn hàng được cập nhật chính xác và thông báo cho các bên liên quan.

Theo dõi quá trình chuyển đổi hàng hóa tại các cơ sở sản xuất của bên thứ ba.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến đơn hàng được giao.

Quản lý và duy trì quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải để đảm bảo giao hàng đúng hạn với chi phí tối ưu.

Điều phối nhu cầu vận chuyển tại nhiều cơ sở để tối ưu hóa quy trình giao nhận hàng hóa.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoặc logistics.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tổ chức công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các nhóm liên quan.

Giao tiếp tốt (Tiếng Anh, Tiếng Việt), cẩn thận và có kỹ năng chú ý đến chi tiết.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S.G. VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu VND + thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty.

Mức lương:

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm full lương

Chế độ bảo hiểm:

Thời gian làm việc: Ca ngày, Ca đêm

Thời gian làm việc:

Phụ Cấp: Có phụ cấp ca đêm, tea break, ngày lễ, tết…

Phụ Cấp:

Thiết bị làm việc: PC, laptop được cấp mới

Văn phòng: Hiện đại, nằm trong khu biệt thự thoáng đãng

Đào tạo: Được hướng dẫn kiến thức và kĩ năng mềm phục vụ công việc.

Đào tạo:

Địa điểm làm việc: Tầng 8/9, Eve/ Sunrise I - The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S.G. VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin