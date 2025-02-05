Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và vận hành Tòa nhà

2. Quản lý tài sản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật trở lên các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện văn phòng

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm quản lý vận hành các công trình văn phòng cao tầng

Kiến thức:

Am hiểu về kỹ thuật và vận hành tòa nhà

Hiểu biết và có khả năng điều phối xe ô tô

Kỹ năng & Năng lực:

Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát

Cởi mở và thân thiện; nhiệt tình và chăm chỉ; trách nhiệm

Có khả năng học hỏi/thích nghi với môi trường làm việc mới

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh (Lương tháng 13, Lương KPIs, Thưởng doanh số,....)

Được đóng bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ bảo hiểm sức khỏe

14 ngày phép năm

Team building, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin