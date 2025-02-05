Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý và vận hành Tòa nhà
2. Quản lý tài sản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn, Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật trở lên các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện văn phòng
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm quản lý vận hành các công trình văn phòng cao tầng
Kiến thức:
Am hiểu về kỹ thuật và vận hành tòa nhà
Hiểu biết và có khả năng điều phối xe ô tô
Kỹ năng & Năng lực:
Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát
Cởi mở và thân thiện; nhiệt tình và chăm chỉ; trách nhiệm
Có khả năng học hỏi/thích nghi với môi trường làm việc mới
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh (Lương tháng 13, Lương KPIs, Thưởng doanh số,....)
Được đóng bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ bảo hiểm sức khỏe
14 ngày phép năm
Team building, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
