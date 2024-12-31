Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Tiếp vận TLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 352 Đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Điều hành vận tải nhóm khách hàng được phân công

- Lập báo cáo hàng ngày / tuần/ tháng theo qui định của Công ty.

- Thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo nhóm khách hàng được phân công.

- Các công việc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế, thương mại, XNK

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các công ty vận tải, logistics.

- Chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

- Cẩn thận, trung thực.

- Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Tiếp vận TLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10-15 triệu / tháng , có thể theo thỏa thuận

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN

- Được tiền phụ cấp ăn ca.

- Thưởng vào các ngày lễ, Tết ([protected info], Tết Dương lịch, Tết Âm lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiếp vận TLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin