Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 3 - 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vận hành máy CNC Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.

Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D

Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí

Hiểu cách sử dụng dụng cụ đo

Biết vận hành và gia công máy CNC

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng trở lên, đặc biệt từng làm cơ khí hàng khuôn mẫu

Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thương lượng theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20tr/tháng.

Phụ cấp nhà ở/đi lại+ chuyên cần: 600k/tháng.

Thưởng Kpis từ 450k-900k/tháng. Thưởng hiệu quả công việc.

Tháng lương T13, Thưởng Doanh số, thưởng các ngày lễ tết khác

Tham gia BHXH, Du lịch, Hiếu hỉ, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin