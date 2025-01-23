Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Việt Chuẩn
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 3
- 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Vận hành máy CNC Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.
Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D
Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu bản vẽ cơ khí
Hiểu cách sử dụng dụng cụ đo
Biết vận hành và gia công máy CNC
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng trở lên, đặc biệt từng làm cơ khí hàng khuôn mẫu
Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Thương lượng theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20tr/tháng.
Phụ cấp nhà ở/đi lại+ chuyên cần: 600k/tháng.
Thưởng Kpis từ 450k-900k/tháng. Thưởng hiệu quả công việc.
Tháng lương T13, Thưởng Doanh số, thưởng các ngày lễ tết khác
Tham gia BHXH, Du lịch, Hiếu hỉ, sinh nhật.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
