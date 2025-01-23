Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Việt Chuẩn
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty CP Việt Chuẩn

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Việt Chuẩn

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2

- 3

- 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vận hành máy CNC Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.
Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D
Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí
Hiểu cách sử dụng dụng cụ đo
Biết vận hành và gia công máy CNC
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng trở lên, đặc biệt từng làm cơ khí hàng khuôn mẫu

Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thương lượng theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20tr/tháng.
Phụ cấp nhà ở/đi lại+ chuyên cần: 600k/tháng.
Thưởng Kpis từ 450k-900k/tháng. Thưởng hiệu quả công việc.
Tháng lương T13, Thưởng Doanh số, thưởng các ngày lễ tết khác
Tham gia BHXH, Du lịch, Hiếu hỉ, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Việt Chuẩn

Công ty CP Việt Chuẩn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2-3-1B KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

