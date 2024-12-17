Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Nhân viên vận hành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và triển khai vận hành kênh TikTok Shop
Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số để đạt được mục tiêu về doanh thu, chi phí, các chỉ số để đánh giá...với khách hàng.
Quản lý các sản phẩm đang bán trên kênh: lựa chọn sản phẩm chủ đạo, phễu, tư vấn thiết lập giá, chính sách bán hàng trên TikTok Shop
Tối ưu các chỉ số: tỉ lệ click, tỉ lệ chuyển đổi, chi phí bán hàng/ doanh thu
Lên kế hoạch, phối hợp với Team Media xây kênh TikTok, Booking KOL/KOCs và Livestream.
Theo dõi, phân tích, báo cáo và đề xuất các phương án cải thiện các chỉ số vận hành chính trên sàn
Triển khai ads nội sàn ( nếu có)
2. Quản lý, vận hành livestream
Lập kế hoạch và quản lý các chương trình livestream nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao gồm: Tìm kiếm mẫu live, xây dựng kịch bản, trợ live..
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động, đồng thời đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh số để cải thiện các chỉ số chính.
3. Các công việc khác liên quan...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thương mại điện tử về thời trang, mỹ phẩm,...
Có hiểu biết về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành Tiktok.
Ưu tiên ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm về lĩnh vực làm đẹp, thời trang.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 3 -5tr + % DT
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật trong năm
Nghỉ lễ, nghỉ phép nguyên lương và đóng bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật
Tham gia các sự kiện nội bộ, du lịch hàng năm do công ty tổ chức
Làm việc trong môi trường trẻ trung, khuyến khích tự do sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

