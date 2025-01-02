Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thạch Thất, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống robot tự động
Cải tiến máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất
Thực hiện công việc được cấp trên giao phó, cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM tốt nghiệp ĐẠI HỌC các chuyên ngàn: ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.
NAM
ĐẠI HỌC
ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản hệ ĐẠI HỌC: 10.800.000đ/ tháng
.800.000đ/ tháng
- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương
- Thưởng hàng tháng: khoảng 1.000.000đ/tháng
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 730.000đ/tháng
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

