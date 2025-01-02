Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thạch Thất, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống robot tự động

Cải tiến máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Thực hiện công việc được cấp trên giao phó, cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM tốt nghiệp ĐẠI HỌC các chuyên ngàn: ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.

NAM

ĐẠI HỌC

ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.

- Có sức khỏe tốt, trung thực

- Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản hệ ĐẠI HỌC: 10.800.000đ/ tháng

.800.000đ/ tháng

- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương

- Thưởng hàng tháng: khoảng 1.000.000đ/tháng

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 730.000đ/tháng

- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết

- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm

- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm

- Xét duyệt tăng lương hàng năm

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc

- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin