Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thạch Thất, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống robot tự động
Cải tiến máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất
Thực hiện công việc được cấp trên giao phó, cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên NAM tốt nghiệp ĐẠI HỌC các chuyên ngàn: ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.
NAM
ĐẠI HỌC
ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Có trách nhiệm với công việc
NAM
ĐẠI HỌC
ĐIỆN, CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ.
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản hệ ĐẠI HỌC: 10.800.000đ/ tháng
.800.000đ/ tháng
- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương
- Thưởng hàng tháng: khoảng 1.000.000đ/tháng
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 730.000đ/tháng
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
