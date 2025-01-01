Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Mô tả công việc:
Quản lý và Phát triển Kênh TMĐT:
Quản lý và tối ưu hóa các gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, đảm bảo hình ảnh và thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác và hấp dẫn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, thúc đẩy doanh số bán hàng trên các nền tảng TMĐT.
Xây dựng và Thực hiện Chiến lược Bán hàng:
Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trên các kênh TMĐT để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động tiếp thị nhằm gia tăng hiệu quả bán hàng và thu hút khách hàng mới.
Quản lý Hiệu suất và Chất lượng Dịch vụ:
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ chuyển đổi, doanh số, đánh giá khách hàng, và thời gian giao hàng để đảm bảo dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Phối hợp với Đội ngũ và Đối tác:
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ vận hành, marketing, và chăm sóc khách hàng để đồng bộ hóa các hoạt động trên các kênh TMĐT.
Tạo mối quan hệ hợp tác với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ TMĐT, tối ưu hóa chi phí và thời gian giao hàng.
Báo cáo và Phân tích:
Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả các kênh TMĐT lên cấp quản lý.
Đưa ra đề xuất cải tiến dựa trên các số liệu phân tích để liên tục nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí bán hàng.
Đánh giá và cải tiến hiệu quả hoạt động
Quản lý vận hành chỉ số sàn chung
Quản lý và theo dõi các chỉ số vận hành của sàn TMĐT
Tối ưu hóa quy trình vận hành
Quản lý hàng hóa trên sàn
Phối hợp giải quyết vấn đề vận hành

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm
Mạnh quản lý sàn Tiktok
Hiểu biết rõ về vận hành: campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho.
Kinh nghiệm giải quyết vấn đề, tình huống
Tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, truyền đạt tốt
Tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến

Tại Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Du lịch hàng năm
Thưởng 2 lần/năm
Tổ chức sinh nhật
Thưởng ngày Lễ, Tết,...
Cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

