Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô tả công việc:

Quản lý và Phát triển Kênh TMĐT:

Quản lý và tối ưu hóa các gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, đảm bảo hình ảnh và thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác và hấp dẫn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, thúc đẩy doanh số bán hàng trên các nền tảng TMĐT.

Xây dựng và Thực hiện Chiến lược Bán hàng:

Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trên các kênh TMĐT để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động tiếp thị nhằm gia tăng hiệu quả bán hàng và thu hút khách hàng mới.

Quản lý Hiệu suất và Chất lượng Dịch vụ:

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ chuyển đổi, doanh số, đánh giá khách hàng, và thời gian giao hàng để đảm bảo dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Phối hợp với Đội ngũ và Đối tác:

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ vận hành, marketing, và chăm sóc khách hàng để đồng bộ hóa các hoạt động trên các kênh TMĐT.

Tạo mối quan hệ hợp tác với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ TMĐT, tối ưu hóa chi phí và thời gian giao hàng.

Báo cáo và Phân tích:

Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả các kênh TMĐT lên cấp quản lý.

Đưa ra đề xuất cải tiến dựa trên các số liệu phân tích để liên tục nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí bán hàng.

Đánh giá và cải tiến hiệu quả hoạt động

Quản lý vận hành chỉ số sàn chung

Quản lý và theo dõi các chỉ số vận hành của sàn TMĐT

Tối ưu hóa quy trình vận hành

Quản lý hàng hóa trên sàn

Phối hợp giải quyết vấn đề vận hành

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm

Mạnh quản lý sàn Tiktok

Hiểu biết rõ về vận hành: campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho.

Kinh nghiệm giải quyết vấn đề, tình huống

Tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học

Kỹ năng giao tiếp khéo léo, truyền đạt tốt

Tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Du lịch hàng năm

Thưởng 2 lần/năm

Tổ chức sinh nhật

Thưởng ngày Lễ, Tết,...

Cơm trưa tại công ty

