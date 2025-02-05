Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech 2, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

Phụ trách xây dựng Chính Sách/ Hệ thống/ Quy trình.

Chính sách Bán hàng Khách Hàng Doanh Nghiệp.

Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.

Xây dựng Hệ thống & Quy trình Khách Hàng B2B.

Vận hành hệ thống khai báo Chính Sách.

Nghiên cứu Chính sách đối thủ & thị trường.

Phụ trách các công việc được chỉ đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng quản lý dự án.

Có tư duy phân tích data.

Có khả năng R&D.

Cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tư duy tối ưu.

Có khả năng quan sát tổng thể.

Biết excel cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.

Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.

Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

