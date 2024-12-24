Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách xây dựng và phát triển kênh quảng bá truyền thông nội bộ văn hóa, nhân sự, sản phẩm công ty.

Tự tin trước ống kính, có khả năng tự quay và sử dụng phần mềm chỉnh sửa video.

Có cơ hội hợp tác cùng các Agency xây kênh nâng cao trình độ, có môi trường để học tập và trau dồi Tiếng Trung.

Cập nhật xu hướng trên TikTok, nhanh nhạy trong sáng tạo nội dung thu hút.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Content, Vận hành, Editor, Quản trị kênh TikTok,...) hoặc kinh nghiệm tự xây kênh cá nhân.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Trung giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và Phụ cấp: từ 10-15 triệu VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.

Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h - 13h.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin