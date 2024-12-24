Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách xây dựng và phát triển kênh quảng bá truyền thông nội bộ văn hóa, nhân sự, sản phẩm công ty.
Tự tin trước ống kính, có khả năng tự quay và sử dụng phần mềm chỉnh sửa video.
Có cơ hội hợp tác cùng các Agency xây kênh nâng cao trình độ, có môi trường để học tập và trau dồi Tiếng Trung.
Cập nhật xu hướng trên TikTok, nhanh nhạy trong sáng tạo nội dung thu hút.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Content, Vận hành, Editor, Quản trị kênh TikTok,...) hoặc kinh nghiệm tự xây kênh cá nhân.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Tiếng Trung giao tiếp.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Tiếng Trung giao tiếp.
Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng và Phụ cấp: từ 10-15 triệu VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h - 13h.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Lương tháng thứ 13.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h - 13h.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Lương tháng thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI