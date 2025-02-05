Tuyển Nhân viên vận hành VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Quản lý chất lượng sản phẩm.

• Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.

• Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.

• Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.

• Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm về đánh giá game, phân tích số liệu liên quan tới người dùng với những sở thích và thị hiếu quốc tế khác nhau.

• Có khả năng quản lý thời gian và công việc bản thân.

• Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.

• Có khả năng đưa ra những quyết định cho sản phẩm

• Có đam mê và sử dụng thành thạo với các dịch vụ trực tuyến (Mạng xã hội, Forum, Social Game, Game online)

• Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

● Dải lương dự kiến: 10,000,000 – 15,000,000 VNĐ

● Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

● Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

● Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

● Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VC Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin