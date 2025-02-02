Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ/Tết, và các kỳ nghỉ khác theo chính sách công ty.

- Chương trình khen thưởng cho nhân viên xuất sắc.

- Hỗ trợ đào tạo và tham gia các khoá học phát triển nghề nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến trong công ty dựa trên kết quả làm việc., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thúc đẩy kênh phân phối
- Tăng cường tiếp xúc khách hàng
- Giám sát chính sách bán hàng
- Quản lý công nợ.
- Kiểm soát hàng hóa
- Đề xuất chính sách và thu thập thông tin cạnh tranh
- Thực hiện nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Khả năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Trình độ:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị

Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53F3 khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

