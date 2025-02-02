Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ/Tết, và các kỳ nghỉ khác theo chính sách công ty.
- Chương trình khen thưởng cho nhân viên xuất sắc.
- Hỗ trợ đào tạo và tham gia các khoá học phát triển nghề nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công ty dựa trên kết quả làm việc., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thúc đẩy kênh phân phối
- Tăng cường tiếp xúc khách hàng
- Giám sát chính sách bán hàng
- Quản lý công nợ.
- Kiểm soát hàng hóa
- Đề xuất chính sách và thu thập thông tin cạnh tranh
- Thực hiện nhiệm vụ khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Khả năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Trình độ:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị
Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
