Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, kết nối đối tác trong mảng vận tải hành khách
Thiết lập KPI và theo sát quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên
Quản lý các nhân viên trực thuộc
Xử lý các vấn để phát sinh liên quan đến khách hàng, đối tác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ
Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn, đào tạo bài bản khi nhận việc.
Nhanh nhẹn, trung thành, trung thực.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt.
Có trách nhiệm trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Nhanh nhẹn, trung thành, trung thực.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt.
Có trách nhiệm trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7.000.000đ – 8.000.000đ + Lương doanh số + % lợi nhuận bán các dịch vụ.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).
Được cung cấp công cụ để hỗ trợ công việc, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành tốt công việc
Được tạo điều kiện phát triển, cân nhắc thăng tiến theo năng lực.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).
Được cung cấp công cụ để hỗ trợ công việc, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành tốt công việc
Được tạo điều kiện phát triển, cân nhắc thăng tiến theo năng lực.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI