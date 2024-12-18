Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý và vận hành gian hàng Shopee của công ty: đăng sản phẩm, tối ưu nội dung, hình ảnh và mô tả.
- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, flash sale theo chính sách của Shopee.
- Nhận, xử lý đơn hàng từ Shopee: kiểm tra thông tin đơn hàng, đóng gói sản phẩm đúng tiêu chuẩn và số lượng.
- Bàn giao đơn hàng cho các đơn vị vận chuyển, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
- Chăm sóc khách hàng trên Shopee, hỗ trợ xử lý khiếu nại và phản hồi đánh giá.
- Theo dõi và đề xuất đặt hàng các sản phẩm cho sàn đảm bảo không bị gián đoạn bán hàng.
- Theo dõi và báo cáo tình hình bán hàng, đề xuất phương án cải thiện doanh thu.
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại điện tử, Logistics, truyền thông marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm vận hành trên Shopee hoặc các sàn thương mại điện tử khác là một lợi thế.
- Am hiểu quy trình vận hành sàn thương mại điện tử, từ đăng bán đến giao hàng.
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn, có kỹ năng tổ chức công việc tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc độc lập hoặc phối hợp đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thương lượng
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, được tạo điều kiện phát triển bản thân
- Chế độ đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT full lương
- Thưởng Lễ, Tết
- Được đào tạo thêm về kỹ năng vận hành và quản lý trên Shopee

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số J-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

